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Сегодня, 16:47

Депутат Чаплин подсчитал, во сколько россиянам обойдется пасхальный стол

Алина Савинова
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Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в этом году при покупке стандартного набора продуктов для пасхального стола можно уложиться в тысячу рублей.

«Готовый кулич в магазине можно купить в среднем за 350 рублей. Если печь самим, то цена одного кулича будет значительно дешевле. Яйца и красители обойдутся для россиян в 200 рублей. Творог — примерно 100-150 рублей. И курица для запекания — еще 350 рублей», — приводит «Life.ru» слова Чаплина.

Также депутат отметил, что в сравнении с прошлым годом цены выросли ориентировочно на четыре процента.

Источник: https://life.ru/p/1572181
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