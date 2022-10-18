Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала итоги суда Дмитрия Хохлова с Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Могу лишь сказать, что признавать фамилию оскорбительной — это бред, это абсолютно точно. По штрафу сказать сложно, но это чистое безумие. Как такое вообще может происходить в современном мире! Фамилией Хохлов обладает не только один тренер, но и многие простые люди. Такие ситуации надо Западу демонстрировать — до чего доходит абсурд. Это проявление притеснений не только по отношению к одному человеку, но и ко многим людям, которые обладают такой же фамилией», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 1 июля. Он потребовал выплатить ему 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд обязал выплатить бывшему главному тренеру «Динамо» 65,5 миллиона рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.