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Журова — о попадании в санкционный список США: «Он разве новый? Для меня ничего не меняется»

Журова отреагировала на попадание в новый санкционный список США
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала попадание в новый санкционный список США.

«Это разве новый список? В европейском списке я с 2014 года. Я считала, что в американском тоже. Для меня ничего не меняется. Я в этих санкциях спокойно нахожусь уже 8 лет. Но даже будучи в санкциях я ездила по специальной визе в Швейцарию. Люди бывают на хорошем счету даже при санкциях», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Министерство финансов США на своем официальном сайте опубликовало новый санкционный список, в который вошли деятели спортивной индустрии Светлана Журова, Александр Карелин, Владислав Третьяк, Сергей Иванов и Александр Жуков.

Светлана Журова
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