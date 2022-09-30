Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала попадание в новый санкционный список США.

«Это разве новый список? В европейском списке я с 2014 года. Я считала, что в американском тоже. Для меня ничего не меняется. Я в этих санкциях спокойно нахожусь уже 8 лет. Но даже будучи в санкциях я ездила по специальной визе в Швейцарию. Люди бывают на хорошем счету даже при санкциях», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Министерство финансов США на своем официальном сайте опубликовало новый санкционный список, в который вошли деятели спортивной индустрии Светлана Журова, Александр Карелин, Владислав Третьяк, Сергей Иванов и Александр Жуков.