Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 17:33

Свищев об украинских санкциях: «Уверен у наших спортсменов нет там ни имущества, ни банковских счетов»

Дарик Агаларов
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о введении президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских спортсменов.

«К сожалению, они уже не знают, по отношению к кому эти свои санкции применить. Уже и до представителей культуры и спорта добрались. Они это делают ради того, чтобы про них не забывали. Всем нашим гражданам, попавшим под этот список, это все неинтересно. Хотят в чем-то ограничить, хотя я уверен, что ни у кого из попавших в этот список, нет ни у имущества, ни банковских счетов на Украине. Всем, действительно, все равно. Эти маневры происходят от бессилия», — сказал Свищев «СЭ».

18 апреля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ был опубликован на его сайте. Среди попавших под санкции оказались в том числе Софья Великая, Елена Вяльбе, Никита Нагорный, Денис Лебедев, Руслан Проводников.

Читайте также
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя