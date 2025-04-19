Свищев об украинских санкциях: «Уверен у наших спортсменов нет там ни имущества, ни банковских счетов»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о введении президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против российских спортсменов.

«К сожалению, они уже не знают, по отношению к кому эти свои санкции применить. Уже и до представителей культуры и спорта добрались. Они это делают ради того, чтобы про них не забывали. Всем нашим гражданам, попавшим под этот список, это все неинтересно. Хотят в чем-то ограничить, хотя я уверен, что ни у кого из попавших в этот список, нет ни у имущества, ни банковских счетов на Украине. Всем, действительно, все равно. Эти маневры происходят от бессилия», — сказал Свищев «СЭ».

18 апреля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, соответствующий документ был опубликован на его сайте. Среди попавших под санкции оказались в том числе Софья Великая, Елена Вяльбе, Никита Нагорный, Денис Лебедев, Руслан Проводников.