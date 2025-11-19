Свищев — о продаже пива на стадионах: «Внебюджетный источник финансирования необходим. Деньги пойдут на развитие спорта»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» рассказал, что возвращение пива на российские стадионы пойдет на пользу развитию спорта.

«Мы говорим, что нужно развивать спорт. Сейчас спорт не является приоритетом финансирования для государства. При этом задачи по развитию спорта и по привлечению населения в спорт никто не снимал. Плюс мировые спонсоры и рекламодатели ушли. Поэтому внебюджетный источник финансирования, такой как продажа пива на стадионах, необходим. Нужно понимать, что эти деньги пойдут на развитие спорта, содержание юношеских команд, спортсменов и спортивных сооружений. Иначе клубам будет трудно развивать спорт. Это будет стабильный внебюджетный источник дохода для более устойчивого состояния клуба», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы РФ рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.