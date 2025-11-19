19 ноября, 21:35
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» рассказал, что возвращение пива на российские стадионы пойдет на пользу развитию спорта.
«Мы говорим, что нужно развивать спорт. Сейчас спорт не является приоритетом финансирования для государства. При этом задачи по развитию спорта и по привлечению населения в спорт никто не снимал. Плюс мировые спонсоры и рекламодатели ушли. Поэтому внебюджетный источник финансирования, такой как продажа пива на стадионах, необходим. Нужно понимать, что эти деньги пойдут на развитие спорта, содержание юношеских команд, спортсменов и спортивных сооружений. Иначе клубам будет трудно развивать спорт. Это будет стабильный внебюджетный источник дохода для более устойчивого состояния клуба», — сказал Свищев «СЭ».
Ранее Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы РФ рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Gordon
Дело не в финансировании, а в том, что это индустрия развлечений - и пиво во всех футбольных странах продавалось и продаётся. И это нормально. А нас в нашей же стране за людей второго сорта держат.
20.11.2025
Sergey Sparker
Что общего имеет развитие спорта и закупки загорелых ногомячистов из-за бугра? А если эти деньги потратить на тот же детский спорт, это будет хуже? А чего же водочку не добавить на стадионы?
20.11.2025
Lars Berger
Закупим ещё батальон педров в Бразилии на эти деньги. А сами будем потягивать пивко и глядеть, как они бегают по зеленой лужайке... А весь этот процесс назовём "развитие российского футбола"... Да, Свищёв?)
19.11.2025
Millwall82
в карман они пойдут, кому надо, как и деньги буков. Аудиторских проверок не будет, как и налоговой.
19.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
А почему не героин?!
19.11.2025
Diman_madridista
Покупка Силаса Катомпы Мвумпы - это будет называться "развитием спорта"?
19.11.2025
ЗГ из БАНИ
Его прям прёт от скорого "внебюджетного вливания" в карман!
19.11.2025