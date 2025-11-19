Видео
19 ноября, 21:35

Свищев — о продаже пива на стадионах: «Внебюджетный источник финансирования необходим. Деньги пойдут на развитие спорта»

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» рассказал, что возвращение пива на российские стадионы пойдет на пользу развитию спорта.

«Мы говорим, что нужно развивать спорт. Сейчас спорт не является приоритетом финансирования для государства. При этом задачи по развитию спорта и по привлечению населения в спорт никто не снимал. Плюс мировые спонсоры и рекламодатели ушли. Поэтому внебюджетный источник финансирования, такой как продажа пива на стадионах, необходим. Нужно понимать, что эти деньги пойдут на развитие спорта, содержание юношеских команд, спортсменов и спортивных сооружений. Иначе клубам будет трудно развивать спорт. Это будет стабильный внебюджетный источник дохода для более устойчивого состояния клуба», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы РФ рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

  • Gordon

    Дело не в финансировании, а в том, что это индустрия развлечений - и пиво во всех футбольных странах продавалось и продаётся. И это нормально. А нас в нашей же стране за людей второго сорта держат.

    20.11.2025

  • Sergey Sparker

    Что общего имеет развитие спорта и закупки загорелых ногомячистов из-за бугра? А если эти деньги потратить на тот же детский спорт, это будет хуже? А чего же водочку не добавить на стадионы?

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Закупим ещё батальон педров в Бразилии на эти деньги. А сами будем потягивать пивко и глядеть, как они бегают по зеленой лужайке... А весь этот процесс назовём "развитие российского футбола"... Да, Свищёв?)

    19.11.2025

  • Millwall82

    в карман они пойдут, кому надо, как и деньги буков. Аудиторских проверок не будет, как и налоговой.

    19.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А почему не героин?!

    19.11.2025

  • Diman_madridista

    Покупка Силаса Катомпы Мвумпы - это будет называться "развитием спорта"?

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Его прям прёт от скорого "внебюджетного вливания" в карман!

    19.11.2025

