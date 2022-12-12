Депутат Терюшков потребовал признать теннисистку Касаткину иноагентом

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что попросил Минюст внести российскую теннисистку Дарью Касаткину в список иноагентов.

«Мною подано обращение в Минюст РФ о внесении ее в список иноагентов, — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова. — Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. В свою очередь я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры».

25-летняя Касаткина входит в топ-10 рейтинга WTA, на ее счету шесть побед на турнирах ассоциации, в 2021 году она в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.