23 октября, 12:50

Десять олимпийских чемпионов соберутся на юбилей журнала «Большой спорт»

10 ноября в «Театре на Цветном» журнал «Большой спорт» соберет лучших спортсменов страны, чтобы в честь своего двадцатилетия отметить тех, кто приумножает спортивную славу России, способствует развитию отечественной спортивной индустрии, инициирует и осуществляет благотворительные инициативы и проекты в области спорта.

Гостями вечера станут олимпийские чемпионы Алексей Немов, Никита Нагорный, Наталья Воробьева, Яна Егорян, Светлана Ромашина, Юрий Борзаковский, Роман Власов, Александр Легков, Дмитрий Соловьев, Евгений Тищенко.

Выдающиеся спортсмены современности соберутся вместе по приглашению журнала «Большой спорт», чтобы отметить заслуги представителей бизнес-сообщества, букмекерской индустрии и медиасферы в развитии отечественного спорта, публично поблагодарить и наградить лучших спортивных менеджеров и щедрых спортивных меценатов. Кроме того, редакция журнала «Большой спорт» подведет свои итоги двадцатилетия, назвав лучших спортсменов и представителей индустрии в четырех тематических блоках: «Легенда», «Герои», «События», «Будущее».

Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
