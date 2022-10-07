Подруга Гогричиани: «Знаю, что игроки негласно поддерживают меня. Верю, что в «Балтике» играют настоящие мужчины»

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддис в разговоре с «СЭ» рассказала, что футболисты клуба негласно поддерживают ее.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Кроме жен футболистов из клуба никто поддержку мне не оказал, не связывался. Насколько знаю, сами игроки оказывают мне ее, просто негласно. Хочется верить, в то что в «Балтике» играют настоящие мужчины, которые подобные поступки не поощряют. И являются противником насилия, рукоприкладства по отношению к девушке», — сказала Куддис «СЭ».

Футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.