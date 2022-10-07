Подруга Гогричиани — об обвинениях отца футболиста во лжи: «Я в категорическом шоке!»

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова отца футболиста, который обвинил девушку во лжи.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Я в категорическом возмущении и шоке! Что зафиксировано — так это побои и два заявления в полицию. Есть, фото, видео, кровь, свидетели... Я приехала 29-го числа в Калининград , вернулась после операции. Получается, шум был 29-го числа? Вам не кажется, что немного не сходится? Он приехал с выезда и я подошла к нему спокойно, села на край кровати, со словами «нам надо поговорить», — сказала Куддус «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.