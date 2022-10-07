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Сегодня, 12:10

Подруга Гогричиани: «Со мной связываются жены футболистов «Балтики». По-женски выражают свою поддержку»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кристина Куддис.
Фото Соцсети

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» заявила, что клуб нанял адвоката для футболиста после публикаций в СМИ.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«После взрыва в СМИ со мной связался только юрист «Балтики», и все. Также клуб нанял адвоката для Гочи. Из команды со мной связываются жены футболистов, они всячески выражают свою поддержку! По-человечески, по женски. Считают, что это зверство, недопустимо», — сказала Куддис «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

ФК Балтика
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