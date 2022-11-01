Диетолог рассказала о продуктах, ухудшающих работу головного мозга

Врач предостерегла от употребления продуктов из-за их негативного влияния на мозговую деятельность.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Life.ru рассказала, что питание влияет на работу нашего мозга и есть продукты, представляющие для него серьезную опасность. К ним относятся алкогольные напитки, соль, сахар и трансжиры.

О негативном влиянии алкоголя на нервную систему хорошо известно. Сахар же наносит вред мозгу, повреждая сосуды. Также для них вредны трансжиры, способствующие развитию атеросклероза, и соль. Солёная еда провоцирует жажду, а обильное питье приводит к отекам и повышенному давлению, сосуды теряют эластичность. Это может спровоцировать не только ухудшение кровообращения в головном мозге, но и привести к геморрагическому инсульту.

Диетолог предупредила, что опасность представляет и всеми любимая жаренная картошка. «Белки слипаются с углеводами, образуется конечный продукт гликации — такая «карамелька». Образование конечных продуктов гликации фактически даёт слипание, внешне это проседание коллагена, морщины, — разъяснила Елена Соломатина. Когда происходит такая же история с сосудами, нарушаются метаболические процессы, первым начинает страдать мозг». Помимо этого, по словам диетолога, происходит медленное угасание мозга и, как следствие, нарушение когнитивных способностей.