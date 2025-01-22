Дина Аверина показала совместные фотографии с фигуристом Соловьевым

Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина опубликовала серию фотографий с фигуристом Дмитрием Соловьевым на своей странице в соцсетях.

Фотографии намекают на то, что спортсмены могут состоять в отношениях.

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.

25-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».

35-летний фигурист завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях.