Дина Аверина показала совместные фотографии с фигуристом Соловьевым

22 января, 23:36
Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина опубликовала серию фотографий с фигуристом Дмитрием Соловьевым на своей странице в соцсетях.
Фотографии намекают на то, что спортсмены могут состоять в отношениях.
«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.
25-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».
35-летний фигурист завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях.