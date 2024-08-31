Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 04:16

Билялетдинов: «Алиев всегда был со своими загонами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на призыв убивать мирное население Курской области со стороны бывшего одноклубника Александра Алиева.

39-летний украинец поддержал ВСУ, которые в настоящее время ведут боевые действия в Курской области. В своем обращении экс-игрок призвал уничтожать мирное население российского региона.

«Он всегда был со своими загонами. Не могу сказать, что много общался с ним, когда выступал за «Анжи». Но после того, как год назад он дал скандальное интервью, про него все стало понятно. Крышняк поехал. И это с учетом того, что сам он родом из Хабаровска. Либо ему диктуют сверху, что говорить, либо основательно промыли мозги», — приводит RT слова Билялетдинова.

В ходе карьеры Алиев помимо выступления за ряд украинских клубов в разное время играл в московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Александр Алиев. Экс-игрока «Анжи» и «Локомотива» Алиева объявили в розыск за призывы к терроризму
Источник: RT
Александр Алиев
Динияр Билялетдинов
Читайте также
Фанаты требуют допустить фигуристку Двоеглазову к взрослым турнирам
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя