Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 12:00

Длительность новогодних каникул 2024/2025: когда последний рабочий день в году

Россияне будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Yolya, iStock
Telegram Дзен
В декабре 2024 года — 31 календарный день, из них 21 рабочих и 10 выходных дней (при условии графика работы 5/2).

По постановлению правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году, каникулы в честь Нового года и Рождества начнутся раньше обычного. Однако в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. Таким образом, последним рабочим днем в 2024 году станет суббота, 28 декабря.

Затем последуют праздничные выходные — с 29 декабря по 8 января. Граждане России будут отдыхать целых 11 дней. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Выходные в субботу и воскресенье, которые выпадают на 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.

Производственный календарь-2025 по&nbsp;месяцам с&nbsp;праздниками и&nbsp;выходными. Производственный календарь-2025: какие выходные будут у россиян в следующем году

Читайте также
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Сегодня
Вчера
Неделя