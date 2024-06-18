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Сегодня, 22:38

Губерниев — о критике Баскова Загитовой: «У нас в цеху так не принято»

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Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание певца Николая Баскова в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой на премии МУЗ-ТВ.

«Алине нужно уметь держать удар — у нас в цеху не принято говорить такие публичные вещи, МУЗ-ТВ ее же позвали. Что касается Баскова, то он прекрасный ведущий, Коля тот еще шутник! Он может что-то подобное себе позволять, но так это хороший парень, с которым я дружу.

Ничего не могу сказать про премию МУЗ-ТВ, ни разу ее не вел. Но, может быть, у них денег нет, чтобы набирать дорогих ведущих», — приводит слова Губерниева Sport24.

Басков был ведущим премии МУЗ-ТВ. В ходе мероприятия он отшутился о номере Люси Чеботиной, участие в котором приняла Загитова. После выступления певец пошутил, что Чеботина может позволить себе дорогую подтанцовку. После премии российская фигуристка написала в соцсетях следующее: «Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни».

Источник: Sport24
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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