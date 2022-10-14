Бывший депутат Госдумы РФ и бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал обвинения в избиении сотрудника гостиницы на Бали.

14 октября Mash сообщил, что инцидент произошел в августе в отеле, частью которого владеет Носов. Конфликт начался из-за того, что работник отеля, по распоряжению совладельца, не стал открывать экс-депутату сейф с деньгами и документами.

«Сожалею, что вам пришлось увидеть эту провокацию, которую мне подготовили русофобы на острове Бали. Да, я сэмоционировал и даже схватил негодяя, который являлся соучастником кражи моего байка, за грудки. При этом не зная, что это — провокация, и всё снимает скрытая камера. Там не было женщин, это все было не публично. Не знаю, поступил ли бы любой русский человек на моем месте так же, это тема для дискуссии. Я готов ответить на все интересующие журналистов вопросы», — сказал Носов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо отметил, что его партнер по бизнесу является откровенным русофобом.

«Что касается этой истории, то она очень простая. Мой партнер, который имеет большую долю, оказался ненавистником всего русского и откровенным русофобом. После событий 24 февраля он закрыл мою школу, распорядился убрать упоминание России отовсюду и уволил больше половины русского персонала, несогласного с его позицией. Я противостоял этому, на фоне этого у нас начался конфликт», — сказал Носов.

Также Носов заявил, что выдвинутые обвинения в его адрес являются абсолютной ложью.

«Самое интересное, что Сергей Козин, как зовут моего партнера, имеет польско-украинские корни, но кормится за счет государственного бюджета и государственных подрядов, при этом яро ненавидит все русское. И вот как раз с этим нужно разбираться нашим органам. Я полностью открыт для правоохранительных органов как России, так и Индонезии и готов доказать, что выдвинутые в данном материале обвинения являются абсолютной ложью», — отметил в своем заявлении Носов.

Носов является бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах. После завершения карьеры он был депутатом Госдумы РФ.