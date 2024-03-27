Песков — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Это действительно по-человечески»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проведение перед товарищеским матчем Франция — Чили минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта», — приводит «Чемпионат» слова Пескова.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. Басманный суд Москвы арестовал четверых человек, обвиняемых в теракте.