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Сегодня, 15:15

Свищев заявил, что планирует остаться в спорте после ухода с поста в Госдуме РФ

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Дмитрий Свищев рассказал о своих планах на будущее. Ранее чиновник был освобожден от должности председателя комитета Госдумы России по физической культуре и спорту.

«На сегодняшний день я планирую остаться в спорте, потому что это моя жизнь. Комитет по спорту, депутаты — это часть моей семьи. Но окончательное решение будет принято руководством Государственной думы РФ и партии», — сказал Свищев.

55-летний Свищев возглавлял комитет по физкультуре и спорту с октября 2021 года. По информации «СЭ», на данном посту его может сменить Олег Матыцин. Свищев также является главой Федерации керлинга России.

Дмитрий Свищев
Олег Матыцин
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Олег Матыцин может возглавить комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту