Дочь Александра Кержакова считает, что отец был жесток из-за футбольной карьеры

Дочь бывшего игрока сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Дарья рассказала, почему, по ее мнению, отец был жесток с матерью.

«Я думаю, если отбросить футбольную карьеру папы, то все было бы нормально. Тогда он был на пике своей карьеры, постоянно изменял маме. Ну и, конечно, какая женщина будет это терпеть», — рассказала девушка на YouTube-канале.

Ранее Дарья рассказала, как отец избил маму, из-за чего та попала в реанимацию.

На данный момент Кержаков возглавляет «Кайрат». Последним местом работы специалиста был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.