Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

3 мая, 23:16

Дочь Александра Кержакова: «Детство было травмирующим. Помню только, как папа бил маму»

Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Дочь бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова Дарья рассказала о своем детстве.

«Мне кажется, что из-за того, что оно было настолько сильно травмирующее я помню только когда я уже с мамой жила. Единственное воспоминание, которое у меня есть из совместной жизни мамы и папы, это то, как папа бьет маму, это вот один день. Она там валяется в крови. И все. [Больше] я не помню совместную жизнь папы с мамой. Вообще. Помню только вот этот [момент], мне было уже лет шесть, наверное. И потом они развелись.

Как [после развода родителей] проходили мои встречи с отцом. Я приезжала к папе говорила я хочу сделать челку, но мама что-то не хочет. Он говорил: «Поехали сделаем тебе челку».

Был буллинг в школе. Когда я пошла в первый класс у папы был хайп какой-то, а я не понимала. Мне никогда не объясняли, что какие-то вещи есть дорогие, а есть дешевые», — сказала дочь Кержакова в интервью Youtube-каналу «Резервация здесь».

Дарья рассказала, что сталкивалась с травлей в школе, а также, что ее бабушка по папиной линии подкладывала автографы Кержакова в школьные тетради ради хороших оценок.

Дарья является дочерью Кержакова от первого брака с Марией Головой. Всего экс-форвард «Зенита» был женат трижды. От следующих двух браков у бывшего нападающего сборной России также есть по одному ребенку.

Источник: https://www.youtube.com/@rezervatsiyazdes
Александр Кержаков
22
Обсудить
Читайте также
В связи с проведением репетиций парада Победы 5 мая центре Москвы будет ограничено движение транспорта
Шествие «Бессмертный полк» в 2024 году в очном формате не состоится
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

День Победы в Москве 2024: как принять участие в акции Бессмертный полк