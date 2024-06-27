Должникам по алиментам могут запретить посещать футбольные матчи

Неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей и других спортивных мероприятий, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — приводит ТАСС слова Аристова с XII Петербургского международного юридического форума.

По словам главы ведомства, предлагается на законодательном уровне приостанавливать или отказывать в оформлении паспорта болельщика, если человек включен в реестр должников по алиментам. Закон о реестре вступит в силу 24 мая 2025 года.