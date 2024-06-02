Дональд Трамп за сутки набрал более миллиона подписчиков в TikTok

Официальный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети TikTok набрал более одного миллиона подписчиков менее чем за сутки.

Сейчас в аккаунте выложен только один небольшой клип, в котором представлены кадры посещения политиком турнира UFC 302 в Нью-Джерси (США). На момент публикации новости видео Трампа в TikTok набрало более 32 миллионов просмотров, а число подписчиков аккаунта бывшего президента США достигло 1,8 миллиона человек.

«Президент теперь в TikTok», — сказал глава UFC Дана Уайт, представляя Трампа в видео.

«Для меня это большая честь», — ответил Трамп.

В главном событии турнира UFC 302 россиянин Ислам Махачев досрочно одолел американца Дастина Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний Махачев успешно провел третью защиту титула в легком весе.

Власти США еще в период президентства Трампа выражали обеспокоенность ростом популярности TikTok в стране. Чиновники объясняли свои опасения тем, что личные данные граждан попадают в распоряжение КНР. Компания ByteDance, которая владеет соцсетью многократно отвергала обвинения, заявляя о конфиденциальности информации всех пользователей.

В апреле 2024 года в США вступил в силу закон, который обязывает ByteDance продать TikTok до января 2025 года, чтобы избежать запрета социальной сети на территории Штатов.