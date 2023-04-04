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Сегодня, 20:53

Дональда Трампа арестовали до выдвижения обвинений

Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Арест 76-летнего Трампа продлится до выдвижения ему обвинений. Сообщается, что после этого он сможет покинуть суд. В американском процессуальном праве арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Экс-президент был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать, а отпечатки пальцев были взяты заранеею

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