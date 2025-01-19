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Сегодня, 16:20

Друг погибшего Тиммы заявил, что у баскетболиста был компромат на Седокову

Алина Савинова
Анна Седокова и Янис Тимма.
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Друг погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев сообщил, что спортсмен располагал доказательствами измен экс-супруги Анны Седоковой.

«У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон», — приводит телеканал «360» слова Пугачева.

Мужчина предположил, что Тимма, оставшись без денег, мог попытаться что-то забрать у Седоковой, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат на певицу.

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Ранее в Латвии возбудили дело по факту смерти баскетболиста. Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы допускают, что самоубийство Тиммы могло быть подстроено. Пугачев заявил, что собирается дать показания против Седоковой. По его мнению, певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые Тимма купил за 180 миллионов рублей.

17 декабря тело баскетболиста нашли в центре Москвы. Предварительной причиной смерти 32-летнего латвийца называется асфиксия. Похороны Тиммы состоялись 27 декабря в Риге.

Источник: Телеканал «360»
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Баскетбол
Янис Тимма
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