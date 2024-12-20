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Общество

20 декабря, 23:05

Друг Тиммы опроверг оплату Седоковой похорон бывшего мужа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мартиньш Лаува, друг бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, опроверг информацию о том, что певица оплатила похороны баскетболиста.

18 декабря Mash сообщал, что Седокова оплатила похороны и транспортировку тела бывшего супруга в Латвию.

По словам Лаувы, которые приводит РИА «Новости» со ссылкой на портал Jauns, все расходы покрываются из средств, которые пожертвовали семье Тиммы.

С 2015 по 2021 год латвийский баскетболист выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.

Баскетбол
Янис Тимма
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