Дядя Хабиба Нурмагомедова отреагировал на новость о долге спортсмена в 306 миллионов рублей

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бывший чемпион UFC в легком весе должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

Как утверждает Mash, ряд компаний, связанных с Нурмагомедовым, закрылись после проверок ФНС из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Источник заявляет, что-то же самое грозит промоушену Eagle FC, который Хабиб основал в 2020 году.

«Ничего об этом не знаю, не в курсе», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Спортсмен выиграл все 29 поединков в профессиональных ММА.