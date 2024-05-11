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Сегодня, 13:40

Дядя Хабиба Нурмагомедова отреагировал на новость о долге спортсмена в 306 миллионов рублей

Зарина Халимхонова
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бывший чемпион UFC в легком весе должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

Как утверждает Mash, ряд компаний, связанных с Нурмагомедовым, закрылись после проверок ФНС из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Источник заявляет, что-то же самое грозит промоушену Eagle FC, который Хабиб основал в 2020 году.

«Ничего об этом не знаю, не в курсе», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Спортсмен выиграл все 29 поединков в профессиональных ММА.

Хабиб Нурмагомедов
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