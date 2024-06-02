Дюков отметил рост числа занимающихся футболом людей

Сегодня, 11:23
Президент РФС Александр Дюков заявил, что число людей, занимающихся футболом, за последние годы выросло.
«В прошлом году мы провели все турниры, смогли сделать их еще более интересными и привлекательными. Сделали серьезный шаг в популяризации нашего вида спорта. В 2023 году удалось обеспечить рост численности граждан, занимающихся футболом, тренеров, имеющих лицензию ФИФА и УЕФА и так далее. Уверен, мы реализуем все начатые проекты и программы развития», — сказал Дюков.
По данным РФС, в 2024 году доля интересующихся футболом людей в России достигла 80%. В массовый футбол вовлечены 1 миллион 400 тысяч детей.