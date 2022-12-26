Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce

Джорджина Родригес, супруга форварда Криштиану Роналду, подарила футболисту на Рождество новый Rolls Royce.

Криштиану выложил в своих соцсетях фотографию машину, перевязанной большой красной лентой, и подписал: «Спасибо, моя любовь».

Цена такой модели автомобиля начинается от 460 тысяч долларов. Джорджины в своих сецсетях опубликовала видео, на котором есть реакция Роналду на подарок и кадры того, как семья отмечала Рождество.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. Родригес родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео. 18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.