Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 01:50

Мизулина: «Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью»

Мизулина назвала задержание Дурова ожидаемым
Ана Горшкова
Корреспондент
Екатерина Мизулина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на задержание во Франции Павла Дурова, основателя и генерального директора Telegram.

«Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью. Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России — большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде. Думала, что не трогают как раз из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Все, видимо, несколько иначе, как показывают последние новости. Очевидно, что задержание — это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» считает, что за этой ситуацией стоят американцы. Также Мизулина отметила, что в Евросоюзе и США жесточайшее законодательство в отношении соцсетей.

«Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах. Французы как всегда в последнее время — лишь дроп США. Законодательство в отношении соцсетей и информации в ЕС и США — жесточайшее», — написала Мизулина.

При этом Мизулина заявила, что ей непонятно, почему Марк Цукерберг «до сих по не за решеткой».

24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Предпринимателя обвиняют в соучастии в тяжелых преступлениях из-за отказа модерировать контент в Telegram, а также в пиратских трансляциях чемпионата Франции.

По информации СМИ, у руководства Telegram есть утвержденный план действий на случай ареста Дурова.

Источник: https://t.me/ekaterina_mizulina/10421
3
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Что не так с крушением яхты миллионера Майкла Линча. Детали
Дуда заявил об участии польских танков в атаке ВСУ на Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Telegram будет работать и без Павла Дурова? У руководства мессенджера есть план действий

Такер Карлсон: «Дурова задержали во Франции за отказ цензурировать правду»