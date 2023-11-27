Экс-боец ММА подозревается в убийстве женщины

Бывший боец ММА Карен Тороян и его подельники Ридван Алиев и Ашот Агаян подозреваются в похищении и убийстве женщины, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, Тороян и с другими злоумышленниками угнали автомобиль для похищения 38-летней жительницы Новороссийска. Жертву привезли в СНТ «Лесная поляна». Там, по версии следствия, Алиев отвел женщину в лес и не менее девяти раз ударил ножом, в результате чего потерпевшая скончалась на месте. Позднее водителя машины освободили в селе Мысхако.

«Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 126 (похищение), пунктом «в», части 2, статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые задержаны, один из них (Алиев) скончался в отделе полиции от передозировки наркотиков. Какие-либо следственные действия с ним не проводились», — приводит слова собеседника РИА «Новости».

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход уголовного дела.

По информации сайта mma-oracle.com, Тороян провел три боя в ММА за Армению, одержал 1 победу и потерпел 2 поражения.