Mash: экс-депутата и призера Олимпиады по дзюдо Носова подозревают в избиении сотрудника гостиницы на Бали

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Бывшего депутат Госдумы РФ и бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Носова подозревают в избиении сотрудника гостиницы на Бали.
Как сообщает Mash, конфликт произошел из-за того, что работник отеля, по распоряжению совладельца, не стал открывать Носову сейф с деньгами и документами.
По данным источника, инцидент произошел в августе в отеле, частью которого владеет Носов. Судя по записи из камер видеонаблюдения, политик применил силу к сотруднику.
Сообщается, что Носову запретили вести бизнес и могут объявить в розыск в Индонезии.
Носов является бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах. После завершения карьеры он был депутатом Госдумы РФ.