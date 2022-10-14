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Сегодня, 10:27

Mash: экс-депутата и призера Олимпиады по дзюдо Носова подозревают в избиении сотрудника гостиницы на Бали

Руслан Минаев
Дмитрий Носов.
Фото Григорий Филлипов, «СЭ»

Бывшего депутат Госдумы РФ и бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Носова подозревают в избиении сотрудника гостиницы на Бали.

Как сообщает Mash, конфликт произошел из-за того, что работник отеля, по распоряжению совладельца, не стал открывать Носову сейф с деньгами и документами.

По данным источника, инцидент произошел в августе в отеле, частью которого владеет Носов. Судя по записи из камер видеонаблюдения, политик применил силу к сотруднику.

Сообщается, что Носову запретили вести бизнес и могут объявить в розыск в Индонезии.

Носов является бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах. После завершения карьеры он был депутатом Госдумы РФ.

Источник: https://t.me/breakingmash/39057
Дмитрий Носов
дзюдо
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