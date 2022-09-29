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29 сентября, 17:44

Немов — о частичной мобилизации: «Надо будет — пойду»

Экс-гимнаст Алексей Немов заявил, что готов к мобилизации
Виктория Кравченко

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что готов отправиться на защиту России, если того потребуют обстоятельства.

«Надо будет — пойду. Здесь вопрос не стоит. Самое главное, чтобы это было понятно и правильно, потому что есть вещи, когда у нас нет спортивных тренеров в мужском плане и приходит повестка. Здесь есть перегибы, на мой взгляд. Тем не менее надо будет — встанем все», — сказал Немов «Известиям».

46-летний Немов является полковником запаса и членом общественного совета при Минобороны России. Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

Источник: https://iz.ru/
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