Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что готов отправиться на защиту России, если того потребуют обстоятельства.

«Надо будет — пойду. Здесь вопрос не стоит. Самое главное, чтобы это было понятно и правильно, потому что есть вещи, когда у нас нет спортивных тренеров в мужском плане и приходит повестка. Здесь есть перегибы, на мой взгляд. Тем не менее надо будет — встанем все», — сказал Немов «Известиям».

46-летний Немов является полковником запаса и членом общественного совета при Минобороны России. Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.