Экс-глава центра спортивной подготовки получил семь лет тюрьмы за растрату

Бывший директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов приговорен к лишению свободы на семь лет в колонии общего режима по делу о растрате, сообщает РИА Новости.

По данным источника, приговор был оглашен 30 ноября в Замоскворецком районном суде Москвы. На прениях сторон, прокурор просил суд назначить Кравцову наказание в виде 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет. Другим лицам, проходящим по делу, запросили восьмилетний тюремный срок.

В сентябре 2020 года Кравцов был арестован. По версии следствия, он трудоустроил нескольких человек на различные должности. Фактически они не работали, но зарплату получали. Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 миллиона рублей.