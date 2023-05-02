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Сегодня, 14:20

Экс-президент Олимпийского комитета рассказал необычную историю знакомства с Юдашкиным

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский спортивный функционер, президент Олимпийского комитета России в 1992-2001 годах Виталий Смирнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» вспомнил историю знакомства с модельером Валентином Юдашкиным. 2 мая известный дизайнер ушел из жизни в возрасте 59 лет после долгой борьбы с раком.

«На Олимпиаде-1992 нам бесплатно форму сделала одна югославская фирма, были обычные брюки и рубашки. И потом у меня была прямая линия в «Комсомольской правде», звонки отовсюду, и меня спросили — почему наши спортсмены так скромно одеты? Я в ответ пообещал, что на следующих Играх будет все по-другому. Спросили — а кто же дизайнер? А я сказал, что не очень в этом разбираюсь, мол, может, вы подскажете? И мне рассказали, что есть такой молодой, талантливый — Юдашкин. Я его нашел, пригласил к себе домой на встречу, мы довольно быстро договорились, подписали контракт. И он нашу сборную одевал в Лиллехаммере и Атланте, очень красивая форма. Мы с женой вспоминали сегодня — он был тогда очень застенчивым, один приехал, тогда много людей у нас собралось. Но он сам по себе был незаурядный человек, новатор, ну и мы в какой-то мере помогли ему получить признание», — сказал Смирнов «СЭ».

Виталий Смирнов
ОКР
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