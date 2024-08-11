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Сегодня, 16:45

Экс-советник президента России Аслаханов скончался в возрасте 82 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Ушел из жизни бывший советник президента РФ Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

Похороны пройдут в его родовом селении Новые Атаги в Чечне 12 августа.

Аслаханову было 82 года. Он являлся заслуженным мастером спорта по самбо, мастером спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, профессором, доктором юридических наук. Турнир по самбо на призы Аслаханова входил в число этапов Кубка мира.

С 2004 по 2008 год Аслаханов занимал пост советника президента страны по проблемам Северо-Кавказского региона.

Источник: ТАСС
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