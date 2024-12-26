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Экс-советника президента Олимпийского комитета РФ Власенко приговорили к семи годам за мошенничество

Алина Савинова
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Бывшему советнику президента Олимпийского комитета РФ Алексею Власенко вынесли приговор по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Как отмечает источник, суд признал 59-летнего предпринимателя и спортивного функционера виновным и приговорил к семи годам лишения свободы.

Власенко был арестован в марте 2021 года. Ему предъявили обвинения в схеме обогащения на программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020», которую он разработал в 2013 году. Отмечалось, что через эти программы Власенко помогал предпринимателям заключать контракты, а общий ущерб в результате его деятельности составил 450 миллионов рублей.

Власенко также является бывшим президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России.

Источник: ТАСС
Алексей Власенко
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