Экс-тренер Тиммы заявил, что Седокова «его уничтожила»

Гунтис Шенхофс, директор баскетбольной школы в Риге, за несколько дней до гибели Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в разрушении карьеры бывшего супруга. По словам бывшего тренера баскетболиста, она оставила спортсмена с пустым кошельком.

«И вдруг на этого деревенского парня из Краславы начинает обращать внимание эффектная звездная красавица — Седокова. Я его не оправдываю, я его по-человечески понимаю. А чем все закончилось?» — приводит РИА «Новости» слова Шенхофса со ссылкой на jauns.lv.

Тело Тиммы нашли во вторник в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний баскетболист покончил с собой.

«Седокова уничтожила его как игрока — сегодня он никому не нужен, его карьера закончена. Плюс у него пустой кошелек, ему надо думать, как жить», — добавил Шенхофс.

На прошлой неделе суд удовлетворил иск Седоковой о разводе с Тиммой, с которым они были женаты с 2020 года. Тимма — бывший игрок сборной Латвии, выступал в России за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год.