Экс-владельца «Сатурна» Шишканова приговорили к пожизненному сроку

Второй западный окружной военный суд приговорил бывшего владельца «Сатурна» Олега Шишканова к пожизненному заключению, сообщает ТАСС.

По информации источника, криминальный авторитет признан виновным в организации ОПГ, убийствах и бандитизме.

«Путем частичного сложения назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 миллионов рублей», — говорится в заключении суда.

«Сатурн» в этом сезоне второй лиги занимает 12-е место в дивизионе Б.