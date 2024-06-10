Экс-владельца «Сатурна» Шишканова приговорили к пожизненному сроку

Сегодня, 14:41
Второй западный окружной военный суд приговорил бывшего владельца «Сатурна» Олега Шишканова к пожизненному заключению, сообщает ТАСС.
По информации источника, криминальный авторитет признан виновным в организации ОПГ, убийствах и бандитизме.
«Путем частичного сложения назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 миллионов рублей», — говорится в заключении суда.
«Сатурн» в этом сезоне второй лиги занимает 12-е место в дивизионе Б.