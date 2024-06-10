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Сегодня, 14:41

Экс-владельца «Сатурна» Шишканова приговорили к пожизненному сроку

Руслан Минаев
Фото ФК «Сатурн»
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Второй западный окружной военный суд приговорил бывшего владельца «Сатурна» Олега Шишканова к пожизненному заключению, сообщает ТАСС.

По информации источника, криминальный авторитет признан виновным в организации ОПГ, убийствах и бандитизме.

«Путем частичного сложения назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 миллионов рублей», — говорится в заключении суда.

«Сатурн» в этом сезоне второй лиги занимает 12-е место в дивизионе Б.

Источник: ТАСС
ФК Сатурн
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