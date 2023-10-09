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Сегодня, 20:12

Экс-вратарь «Динамо» Уваров рассказал о ситуации в Израиле: «Народ в шоке»

Руслан Минаев
Оцепление в Тель-Авиве.
Фото Global Look Press
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Бывший вратарь московского «Динамо» и «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров, проживающий в Израиле, рассказал об обстановке в стране.

7 октября 2023 года движение ХАМАС напало на Израиль. После этого началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.

«Обстановка в стране понятно какая: война самая натуральная. Народ в шоке просто. С детьми, слава богу, все нормально — только что с ними разговаривал. Спасибо за переживания, заботу. Все наладится», — цитирует Уварова «Чемпионат».

Ранее УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке

Источник: Чемпионат
Александр Уваров
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