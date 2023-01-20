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Сегодня, 11:05

Рыжиков — о доме в Шебекине, попавшем под обстрел: «Окна качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять»

Рыжиков рассказал об обстановке в родном городе в Белгородской области
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-вратарь «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал об обстановке в родном городе в Белгородской области.

— Дом, который вы строите в Шебекине, два месяца назад попал под обстрел ВСУ. Взрывной волной выбило окна?

— Окна не выбивало — они качественные, не рассыпались. Но все равно придется менять — дырки-то остались. Еще крышу чуть-чуть поцарапало, облицовку. Да это мелочи. Слава богу, никто из рабочих не пострадал. Повезло — все случилось в воскресенье, когда у них был выходной.

— Читал, что вы родителей перевезли в Тамбов, снимаете им квартиру.

— Нет-нет, они просто приезжали ко мне погостить. Пожили несколько недель — и вернулись в Шебекино. Там же теща, племянники, куча других родственников. Говорят: «Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим».

Сергей Рыжиков. Сергей Рыжиков: «Мой дом в Шебекине попал под обстрел. Придется окна менять»
Сергей Рыжиков
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