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Сегодня, 14:49

Экс-защитник ЦСКА Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном и поехал защищать Донбасс

Виктория Кравченко
Андрей Соломатин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Espanola, где в одном окопе находятся болельщики всех российских клубов, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Футболист отправился защищать Артемовск (Бахмут).

Ранее 47-летний экс-футболист несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью.

Будучи футболистом, он выступал за «Торпедо», «Локомотив», ЦСКА, «Крылья Советов» и другие клубы. С 1998 по 2003 год играл в составе сборной России. С 2013 по 2015 год он тренировал «Чертаново».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1184670-solomatin-okolofutbolnyi-batalon-kontrakt?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Андрей Соломатин
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