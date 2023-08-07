Экс-защитник ЦСКА Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном и поехал защищать Донбасс

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Espanola, где в одном окопе находятся болельщики всех российских клубов, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Футболист отправился защищать Артемовск (Бахмут).

Ранее 47-летний экс-футболист несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью.

Будучи футболистом, он выступал за «Торпедо», «Локомотив», ЦСКА, «Крылья Советов» и другие клубы. С 1998 по 2003 год играл в составе сборной России. С 2013 по 2015 год он тренировал «Чертаново».