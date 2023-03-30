Эксперт Иванова рассказала о безболезненных способах откладывания денег

Основатель школы финансовой грамотности Наталия Иванова рассказала, как решить проблему с постоянной нехваткой денег.

«До того как начать откладывать деньги, необходимо понимать, сколько вы получаете и куда они уходят. Составьте список расходов и доходов, а затем определите, какую сумму вы можете уделять сбережению каждый месяц», — цитирует Иванову Life.ru.

Она отметила, что, откладывая деньги, важно выбрать правильный инструмент для этих целей. Самый распространенный вариант — открытие депозита в банке. Также самых надежных и стабильных способов сохранения и приумножения сбережений могут стать инвестиции в недвижимость.