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Сегодня, 20:04

Эксперт Иванова рассказала о безболезненных способах откладывания денег

Виктория Кравченко
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Основатель школы финансовой грамотности Наталия Иванова рассказала, как решить проблему с постоянной нехваткой денег.

«До того как начать откладывать деньги, необходимо понимать, сколько вы получаете и куда они уходят. Составьте список расходов и доходов, а затем определите, какую сумму вы можете уделять сбережению каждый месяц», цитирует Иванову Life.ru.

Она отметила, что, откладывая деньги, важно выбрать правильный инструмент для этих целей. Самый распространенный вариант — открытие депозита в банке. Также самых надежных и стабильных способов сохранения и приумножения сбережений могут стать инвестиции в недвижимость.

Источник: https://life.ru/p/1568871
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