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Сегодня, 13:05

Эксперт по технике речи поделилась информацией о содержании последнего голосового сообщения Тиммы

Камила Абдурахманова
Янис Тимма.
Фото Global Look Press
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Ксения Телешова, эксперт по технике речи, проанализировала голосовое сообщение, которое латвийский баскетболист Янис Тимма отправил незадолго до своей смерти.

«Мы целый день вместе с другими экспертами изучали запись. Важно понимать, что Янис из Латвии, речь у него не чисто русская, поэтому могут быть искажения. Но нам удалось расшифровать такие слова: «Ты меня не слышишь? Ты не понимаешь? Ругать меня... не надо меня обвинять... Да, можешь послать меня. Куда? Я не приеду. Да... И все??? Давай-давай», — приводит слова Телешовой StarHit со ссылкой на ее выступление в программе «Пусть говорят».

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Янис Тимма
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