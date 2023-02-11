Елена Беркова вызвала на бой Филиппа Киркорова

Звезда «Дома-2» и фильмов для взрослых Елена Беркова заявила, что хочет провести бой с известным певцом Филиппом Киркоровым.

«Ближайший бой у меня с соперником, который в два раза больше, — сказала Беркова KP.RU. — Для этого я тренируюсь ежедневно, кроме воскресенья. Спорт — это особый кайф, он бодрит. Ты молодеешь, хорошеешь, обостряются ощущения от жизни. Соревновательный дух меня затянул — я в диком восторге от побед, хотя всегда жалею соперников. Бои — это моя страсть. Профессиональный турнир состоится через месяц, но и поп MMA я не бросаю.

Я бросаю официальный вызов человеку, который называет себя королем российской эстрады, — заявила актриса и обратились лично к Филиппу Бедросовичу. — Киркоров, я слышала, что ты любишь бить женщин и нецензурно оскорблять людей, небрежно относиться к чувствам верующих и православным святыням. Я заставлю тебя быть скромнее и уважительнее! Прими мой вызов, и я преподам тебе урок вежливости! Ты можешь сам выбрать, в какой дисциплине пройдет наш бой! Но будь уверен, я уничтожу тебя везде. Покажи, что у тебя есть яйца, Киркоров! Я жду тебя!»

На днях у «королевы смешанных единоборств» состоялся первый профессиональный бой по правилам ММА, в котором она победила актрису Ариану Ли.