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Вяльбе заявила, что ее не волнуют выборы в США: «У меня один президент Владимир Путин!»

Вяльбе заявила, что ее не волнуют выборы в США
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комменатрии для «СЭ» отреагировала на предварительные итоги выборов президента в США.

«Кто там стал президентом меня вообще не волнует. У меня есть один президент Владимир Владимирович Путин!» — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее в СМИ сообщили, что Дональд Трамп лидирует в президентских выборах США. 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.

Елена Вяльбе

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