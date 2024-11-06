Вяльбе заявила, что ее не волнуют выборы в США: «У меня один президент Владимир Путин!»

Вяльбе заявила, что ее не волнуют выборы в США

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комменатрии для «СЭ» отреагировала на предварительные итоги выборов президента в США.

«Кто там стал президентом меня вообще не волнует. У меня есть один президент Владимир Владимирович Путин!» — сказала Вяльбе «СЭ».

Ранее в СМИ сообщили, что Дональд Трамп лидирует в президентских выборах США. 78-летний политик, представляющий Республиканскую партию, набрал 270 необходимых голосов выборщиков. Главным соперником Трампа является вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии.