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17 апреля, 15:13

Эмир Катара выразил благодарность России за поддержку в организации ЧМ-2022

Камила Абдурахманова
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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Катар высоко оценил помощь России в подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мы с нашими русскими друзьями прекрасно сотрудничали при подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сотрудничество было на очень высоком уровне. Вы нас поддерживали на протяжении всего подготовительного периода. Мы с вами все время контактировали. Слава богу, нам удалось провести отличный чемпионат мира», — отметил катарский лидер ТАСС.

Путин также выразил благодарность Катару за поддержку в проведении Олимпиады в Сочи.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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