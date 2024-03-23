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23 марта, 20:27

Ерастова рассказала об эвакуации участников ЧР по танцам из «Крокуса»

Виктория Кравченко
«Крокус Сити»
Фото Global Look Press
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Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСААР) Надежда Ерастова рассказала, что организаторы чемпионата России по бальным танцами, который проходил в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, действовало грамотно.

Она отметила, что они старались не создавать панику.

«Когда подбегали и показывали эти видео, первое, что мы сделали, — заблокировали лифты, двери. Я сделала звонок министру спорта. Организаторы в это время говорили (участникам), что надо успокоиться, все в порядке, не надо поддаваться панике, продолжаем танцевать. И в это же время давалось указание службам работать. Или нужно было сказать: «Боже мой, что происходит?» Представьте, если бы поддались панике и сказали ребятам, что там стреляют, давайте собираться. Вы понимаете, что было бы? Достаточно тех, которые себя наказали, паникуя, и побежали куда глаза глядят. А кто ж вас просил бежать без всего? За вами автоматчики гнались?» — цитирует Ерастову РИА «Новости».

Ерастова добавила, что эвакуация была проведена в штатном режиме и никто из спортсменов не пострадал. Участникам оплатили такси до отеля, предоставили горячее питание и занялись изменением вылета.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240323/tantsory-1935363620.html
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