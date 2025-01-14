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Эрикссон оставил долг в размере 118 миллионов шведских крон после смерти

Сергей Ярошенко
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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон оставил долг в размере 118 миллонов шведских крон после своей смерти, сообщает издание Goteborgs-Posten.

По информации источника, 14 января имущественнные документы специалиста были переданы в Шведское налоговое агентство. Общие активы Эрикссона на момент смерти составляли 66 миллонов шведских крон, а самой крупной статьей долга является налоговый долг Великобритании, который оценивается в 99 миллионов шведских крон. По шведскому законодательству долги не наследуются.

Эрикссону было 76 лет. О его смерти стало известно 26 августа 2024 года, ранее шведу диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

На протяжении тренерской карьеры специалист возглавлял «Гетеборг», «Бенфику», «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити» и «Лестер», а также ряд китайских клубов. Помимо этого, швед работал в сборных Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Футбол
Свен-Еран Эрикссон
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