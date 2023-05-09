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«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть первый полуфинал

Фото Global Look Press
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Во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал «Евровидения-2023». Популярный музыкальный конкурс пройдет в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене».

Первый полуфинал начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире посмотреть «Евровидение-2023» можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Участники первого полуфинала:

  • Норвегия — Алессандра «Queen of Kings
  • Мальта — The Busker «Dance (Our Own Party)»
  • Сербия — Люк Блэк «Samo mi se spava»
  • Латвия — Sudden Lights «Aij?»
  • Португалия — Мимикэт «Ai cora??o»
  • Ирландия — Wild Youth «We Are One»
  • Хорватия Let 3 «Mama ??!»
  • Швейцария — Ремо Форрер «Watergun»
  • Израиль — Ноа Кирель «Unicorn»
  • Молдова — Паша Парфений «Soarele ?i luna»
  • Швеция — Лорин «Tattoo»
  • Азербайджан — TuralTuranX «Tell Me More»
  • Чехия — Vesna «My Sister's Crown»
  • Нидерланды — Миа Николаи и Дион Купер «Burning Daylight»
  • Финляндия — Кяарийя «Cha Cha Cha»

Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал состоится 13 мая.

Участвовать в музыкальном конкурсе будут 37 стран. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение-2023».

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