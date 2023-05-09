«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть первый полуфинал

Во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал «Евровидения-2023». Популярный музыкальный конкурс пройдет в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене».
Первый полуфинал начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире посмотреть «Евровидение-2023» можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.
Участники первого полуфинала:
- Норвегия — Алессандра «Queen of Kings
- Мальта — The Busker «Dance (Our Own Party)»
- Сербия — Люк Блэк «Samo mi se spava»
- Латвия — Sudden Lights «Aij?»
- Португалия — Мимикэт «Ai cora??o»
- Ирландия — Wild Youth «We Are One»
- Хорватия Let 3 «Mama ??!»
- Швейцария — Ремо Форрер «Watergun»
- Израиль — Ноа Кирель «Unicorn»
- Молдова — Паша Парфений «Soarele ?i luna»
- Швеция — Лорин «Tattoo»
- Азербайджан — TuralTuranX «Tell Me More»
- Чехия — Vesna «My Sister's Crown»
- Нидерланды — Миа Николаи и Дион Купер «Burning Daylight»
- Финляндия — Кяарийя «Cha Cha Cha»
Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал состоится 13 мая.
Участвовать в музыкальном конкурсе будут 37 стран. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение-2023».