«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть первый полуфинал

Во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал «Евровидения-2023». Популярный музыкальный конкурс пройдет в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене».

Первый полуфинал начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире посмотреть «Евровидение-2023» можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Участники первого полуфинала:

Норвегия — Алессандра «Queen of Kings

Мальта — The Busker «Dance (Our Own Party)»

Сербия — Люк Блэк «Samo mi se spava»

Латвия — Sudden Lights «Aij?»

Португалия — Мимикэт «Ai cora??o»

Ирландия — Wild Youth «We Are One»

Хорватия Let 3 «Mama ??!»

Швейцария — Ремо Форрер «Watergun»

Израиль — Ноа Кирель «Unicorn»

Молдова — Паша Парфений «Soarele ?i luna»

Швеция — Лорин «Tattoo»

Азербайджан — TuralTuranX «Tell Me More»

Чехия — Vesna «My Sister's Crown»

Нидерланды — Миа Николаи и Дион Купер «Burning Daylight»

Финляндия — Кяарийя «Cha Cha Cha»

Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал состоится 13 мая.

Участвовать в музыкальном конкурсе будут 37 стран. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение-2023».