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«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть второй полуфинал

Фото Global Look Press
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В четверг, 11 мая, в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене» пройдет второй полуфинал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2023».

Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире посмотреть «Евровидение» можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Участники второго полуфинала:

  • Дания — Рейли «Breaking My Heart»
  • Армения — Brunette «Future Lover»
  • Румыния — Теодор Андрей «D.G.T. (Off and On)»
  • Эстония — Алика «Bridges»
  • Бельгия — Густаф «Because of You»
  • Кипр — Эндрю Ламброу «Break a Broken Heart»
  • Исландия — Дильяу «Power»
  • Греция — Виктор Верникос «What They Say»
  • Польша — Бланка «Solo»
  • Словения — Joker Out «Carpe Diem»
  • Грузия — Иру «Echo»
  • Сан-Марино — Piqued Jacks «Like an Animal»
  • Австрия — Тея и Салена «Who the Hell is Edgar?»
  • Албания — Альбина и семья Кельменди «Duje»
  • Литва — Моника Линките «Stay»
  • Австралия — Voyager «Promise»

Финал состоится 13 мая.

Участие в конкурсе принимают 37 стран. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение» в этом году.

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