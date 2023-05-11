«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть второй полуфинал

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене» пройдет второй полуфинал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2023».
Начало — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире посмотреть «Евровидение» можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.
Участники второго полуфинала:
- Дания — Рейли «Breaking My Heart»
- Армения — Brunette «Future Lover»
- Румыния — Теодор Андрей «D.G.T. (Off and On)»
- Эстония — Алика «Bridges»
- Бельгия — Густаф «Because of You»
- Кипр — Эндрю Ламброу «Break a Broken Heart»
- Исландия — Дильяу «Power»
- Греция — Виктор Верникос «What They Say»
- Польша — Бланка «Solo»
- Словения — Joker Out «Carpe Diem»
- Грузия — Иру «Echo»
- Сан-Марино — Piqued Jacks «Like an Animal»
- Австрия — Тея и Салена «Who the Hell is Edgar?»
- Албания — Альбина и семья Кельменди «Duje»
- Литва — Моника Линките «Stay»
- Австралия — Voyager «Promise»
Финал состоится 13 мая.
Участие в конкурсе принимают 37 стран. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение» в этом году.